Türkiye'nin toplam tahıl ürünlerinde 2018-2019 piyasa döneminde yurt içi üretimin, yurt içi talebi karşılama derecesi yüzde 92,4 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2018-2019 dönemine ilişkin "Bitkisel Ürün Denge Tabloları"nı açıkladı.

Buna göre, toplam tahıl üretiminde yeterlilik derecesi söz konusu dönemde yüzde 92,4 oldu. Bu ürün grubunda en büyük paya sahip buğdayın yeterlilik derecesi yüzde 100,5, yem sanayisinin en önemli girdilerini oluşturan arpanın yüzde 94,7, mısırın yeterlilik derecesi de yüzde 70,3 olarak kayıtlara geçti.

Sert kabuklu meyvelerde, en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 445,5 ile fındıkta gerçekleşti. Sert kabuklular grubunda yer alan ve yeterlilik tespit edilen diğer ürünler ise yüzde 122,7 ile kestane ve yüzde 109,2 ile Antep fıstığı oldu.

Turunçgiller

Turunçgiller grubunda yer alan meyvelerin tamamında kendine yeterliliğin olduğu görüldü. Greyfurtun yeterlilik derecesi yüzde 251,5'i bulurken, bu oran limonda yüzde 200,1, mandalinada yüzde 170,3 ve portakalda yüzde 152,5 olarak hesaplandı.

Diğer meyveler grubunda yer alan kayısının yeterlilik derecesinin yüzde 350,4, incirin yüzde 349,3, narın yüzde 161,6, üzümün yüzde 145,1, elmanın yüzde 142,5 ve muzun yüzde 79,1 olduğu belirlendi.

Toplam çay arzının büyük bir kısmı yerli üretimden karşılanırken, bu üründe yeterlilik derecesi yüzde 96,8 oldu.

Toplam sebze ürünlerinde, yurt içi üretimin, yurt içi talebi karşılama derecesi yüzde 106,4 olarak gerçekleşti. Sebzelerde en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 113,8 ile havuçta olurken, bu ürünü yüzde 110,6 ile domates ve yüzde 109,1 ile sakız kabak takip etti.

Kuru baklagiller

Kuru baklagillerden yeterlilik derecesi en yüksek ürünün yüzde 114 ile nohut olduğu görüldü. Yeşil mercimeğin yeterlilik derecesi yüzde 86,8 olarak kaydedildi.

Yağlı tohumlar ürün grubundan kolzada yeterlilik derecesi yüzde 132,9, pamukta yüzde 104,3 ve ayçiçeğinde yüzde 66,4 düzeyinde hesaplandı.

Şekerin yeterlilik derecesi ise yüzde 89,4 olarak gerçekleşti.