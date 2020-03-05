Bitkisel ürün fiyatları ve üretim değeri verileri açıklandı - Son Dakika
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Bitkisel ürün fiyatları ve üretim değeri verileri açıklandı

6 saat önce

Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerden nohut fiyatı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 29,04 azalış gösterdi.

Bitkisel ürün fiyatları ve üretim değeri verileri açıklandı, System.String[]

Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerden nohut fiyatı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 29,04 azalış gösterdi.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı bitkisel ürün fiyatları ve üretim değeri verilerini açıkladı. Buna göre; 2019 yılında bir önceki yıla göre en az artış yüzde 20,95 ile mercimek (kırmızı) fiyatında gerçekleşti. Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlere ait fiyatlarda bir önceki yıla göre en fazla artışın olduğu ürünler ise, yüzde 25,98 ile buğday (diğer), yüzde 33,88 ile fasulye (kuru) ve yüzde 79,97 ile patates (diğer) oldu.


Sebzelerden domates (sofralık) fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 3,27 artış gösterdi


Sebzelerden 2019 yılında bir önceki yıla göre patlıcan fiyatında yüzde 30,92 ve soğan (kuru) fiyatında yüzde 37,96 artış gerçekleşti. Buna karşılık sebzeler grubunda bir önceki yıla göre en fazla artış gösteren ürünler ise yüzde 42,51 ile karnabahar, yüzde 54,54 ile biber (sivri) ve yüzde 70,88 ile sarımsak (kuru) oldu.


Meyveler, içecek ve baharat bitkilerinden zeytin (sofralık) fiyatında yıllık yüzde 3,16 artış oldu


Meyveler, içecek ve baharat bitkilerinden, 2019 yılında bir önceki yıla göre en az artış gösteren ürünler sırasıyla, yüzde 19,49 ile limon, yüzde 20,58 ile üzüm (sofralık çekirdekli) oldu. Bir önceki yıla göre en fazla artış ise yüzde 36,55 ile muz ve yüzde 52,26 ile fındık ürünlerinde gerçekleşti.


Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin üretim değerinde yıllık yüzde 24,65 artış gerçekleşti


2019 yılında bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünler değeri yüzde 24,65 artışla 77,55 milyar TL, meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim değeri yüzde 22,15 artışla 67,83 milyar TL ve sebzelerin üretim değeri ise yüzde 21,87 artışla 50,45 milyar TL oldu. - İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:16 Kaynak: İHA
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