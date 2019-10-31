Bitkisel yağ getirene deterjan hediyesi

Tokat Belediyesi, atık bitkisel yağların çevreye kirletmemesi için başlattığı "5 litre Bitkisel Atık Yağ Getirene 750 mililitre Deterjan Hediyesi" kampanyasında 1 ton atık yağ topladı.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, basın mensuplarına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne destek olmak adına atık yağları toplamaya başladıklarını söyledi.

Tokat'ta "5 litre Bitkisel Atık Yağ Getirene 750 mililitre Deterjan Hediyesi" kampanyasına vatandaşların ilgi gösterdiğini aktaran Eroğlu, Sıfır Atık konusunda belediyenin ambalaj, pil, bitkisel atık yağlar ve elektronik atık eşyaların ayrı ayrı toplanmasıyla ilgili sürekli eğitim verdiğini aktardı.

Eroğlu, çevre bilinci oluşturmaya çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti.

"Bilindiği üzere Türk mutfağında hazırlanan yemeklerde, gıdaların yağda kızartılması oldukça yaygın bir işlemdir. Kızartma işlemi sırasında oluşan fiziksel ve kimyasal reaksiyonlar ile yağda çok sayıda bozulma oluşmaktadır. Defalarca kızartma işleminde kullanılan bitkisel yağ, fiziksel ve kimyasal özelliklerini kaybederek atık yağ haline gelmektedir ve bu yağlar çevreye zarar vermektedir. Bu yağların çevreye zarar vermemesi adına kampanya dahilinde 5 litre atık yağ getirene 750 mililitre deterjan veriyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 1 ton civarında bitkisel atık yağ toplayarak çevre kirliliğinin önüne geçtik."

"Atık yağlar sudaki canlı yaşamına zarar veriyor"

Bir litre atık yağın 1 milyon litre içme suyunun kirlettiğine işaret eden Eroğlu, "Çöpe dökülen atık yağlar, katı atık depolama sahalarında kontrolsüz yangınlara neden olmaktadır. Bitkisel atık yağların kalorileri çok yüksek olduğu için bu atık yağlar suya, kanalizasyona döküldüğü zaman su yüzeyini kaplıyor; su sistemine zarar veriyor, güneş ışığını engelliyor ve havadan suya oksijen transferini önlüyor. Zamanla suda çözülerek sudaki oksijenin tükenmesini hızlandırıyor ve canlı yaşamına zarar veriyor. İşte tüm bu çevresel zararların önüne geçmek için başta ev hanımlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızı bilgilendirmeyi, çevre konusunda duyarlılık oluşturmayı hedef edindik."

Eroğlu, kent merkezinde 10 noktada atık yağ toplama merkezi kurulduğunu da sözlerine ekledi.