Bitkisel yağ ihracatı Haziran'da yüzde 350 arttı - Son Dakika

Bitkisel yağ ihracatı Haziran'da yüzde 350 arttı

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, son bir senede ihracatını 388 milyon dolardan 514 milyon dolara çıkardı.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, son bir senede ihracatını 388 milyon dolardan 514 milyon dolara çıkardı. Bitkisel yağ ise Haziran ayında yüzde 350'lik yükselişle en çok artış gerçekleşen ihracat kalemlerinden biri oldu.

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Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Terci, 2019 ve 2020'nin ilk yarısında artış rekortmeni olduklarını açıkladı. "Haziran'da yeni bir rekora daha imza atarak son 6 ayda çok iyi bir performans sergiledik" diyen Terci, "Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörümüz yüzde 179'luk artışla ihracatını 47,7 milyon dolara taşıdı. Son bir senelik dönemde ise ihracatımız yüzde 32 artarak 514 milyon dolara ulaştı" dedi.


"Bir önceki döneme göre yüzde 350 arttı ve 27 milyon dolara ulaştı"


Mustafa Terci, "2020'deki 500 milyon dolarlık ihracat hedefimize ilk yarıda ulaştık. İhracatımızdaki bu hız devam ederse bu sene 600 milyon doları hedefliyoruz. Haziran'da en çok artış gösteren ürünümüz bitkisel yağlar oldu. Birliğimizin ihracatında bitkisel yağlar yüzde 50'den fazla pay alarak bir önceki döneme göre yüzde 350 arttı ve 27 milyon dolara ulaştı. Orta Doğu'dan Afrika'ya dünyanın birçok noktasına bitkisel yağ ihraç ediyoruz. Libya'ya 6 milyon dolar, Hindistan'a 5 milyon dolar, Yemen'e 4 milyon dolar, Güney Afrika'ya 2 milyon dolar, Cibuti'ye 1 milyon dolar olmak üzere toplamda 74 ülkeye bitkisel yağ ihracatı gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.


Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin son 1 senede en çok artış gösteren diğer ihracat kalemleri ise; küspeler ve hayvansal yemler yüzde 118 artışla 35 milyon dolar, yağlı tohumlar yüzde 104 artışla 100 milyon dolar, değirmencilik ürünleri yüzde 51 artışla 23 milyon dolar, bakliyat yüzde 38 artışla 4,7 milyon dolar, çikolata ve şekercilik mamulleri yüzde 31 artışla 51 milyon dolar, hububat ve mamulleri yüzde 25 artışla 30 milyon dolar, bitkisel yağlar yüzde 16 artışla 223 milyon dolar olarak gerçekleşti. - İZMİR

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Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 12:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bitkisel yağ ihracatı Haziran'da yüzde 350 arttı - Son Dakika Ekonomi
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