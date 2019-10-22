Son Dakika Haberleri: “Bitkisel yağda üretim seferberliği başlatılmalı”
Son Dakika Ekonomi “Bitkisel yağda üretim seferberliği başlatılmalı”

“Bitkisel yağda üretim seferberliği başlatılmalı”

28 dakika önce

BYSD Yönetim Kurulu Başkanı Büyükhelvacıgil, yağ bitkilerinin üretiminin artırılması için üretim seferberliği başlatılması çağrısında bulundu.

“Bitkisel yağda üretim seferberliği başlatılmalı”, System.String[]

BYSD Yönetim Kurulu Başkanı Büyükhelvacıgil, yağ bitkilerinin üretiminin artırılması için üretim seferberliği başlatılması çağrısında bulundu.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:39 
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