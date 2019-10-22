“Bitkisel yağda üretim seferberliği başlatılmalı”
28 dakika önce
BYSD Yönetim Kurulu Başkanı Büyükhelvacıgil, yağ bitkilerinin üretiminin artırılması için üretim seferberliği başlatılması çağrısında bulundu.
BYSD Yönetim Kurulu Başkanı Büyükhelvacıgil, yağ bitkilerinin üretiminin artırılması için üretim seferberliği başlatılması çağrısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:39
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