Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma Covid-19 aşısının hazır olduğunu duyurdu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma Covid-19 aşısının hazır olduğunu duyurdu - Son Dakika Dünya

Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma Covid-19 aşısının hazır olduğunu duyurdu

6 saat önce

Pentagon tarafından fonlanan Kanada merkezli şirket Medicago, Covid-19 aşısını geliştirdiklerini ve Amerikan İlaç ve Gıda İdaresi (FDA) onayını almaları halinde ayda 10 milyon aşıyı üretmeye başlayabileceklerini duyurdu.

Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma Covid-19 aşısının hazır olduğunu duyurdu, System.String[]

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından fonlanan Kanada merkezli şirket Medicago, Covid-19 aşısını geliştirdiklerini ve Amerikan İlaç ve Gıda İdaresi (FDA) onayını almaları halinde ayda 10 milyon aşıyı üretmeye başlayabileceklerini duyurdu.


Koronavirüsün genetik sekansını elde eder etmez 20 gün içinde aşıyı geliştirdiklerini söyleyen Medicago CEOsu Bruce Clark genetik kodun özel bir yöntem ile elde edildiğini ve bu yöntemin de FDA tarafından onaylanmasına ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:46 
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