Bitler Her Yerde" Projesi Kazandırdı

Merkezefendi ilçesindeki Esentepe Ortaokulu'nda görev yapan Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Ahmet Faruk Özyılmaz, Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) ve bir teknoloji şirketi işbirliğinde düzenlenen "Tasarla, Paylaş, Kazandır" yarışmasında "Bitler Her Yerde" projesi ile birinci oldu.

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Ahmet Faruk Özyılmaz, öğrencilere bilgisayar sisteminin temel kavramları ve işlevleri ile dijital verilerde kullanılan ölçü birimini anlatmak için geliştirdiği "Bitler Her Yerde" projesi ile katıldığı yarışmada birinci seçildi.



Okul Müdürü Yakup Aksol, yarışmaya katılan ve birinci olan öğretmeni kutlayarak, "Öğretmenimiz tasarladı, paylaştı ve Esentepe Ortaokuluna 6 bin lira ödül kazandırdı. Öğretmenimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." dedi.



Ödülünü İstanbul IBM Türkiye Genel Merkezinde ÖRAV Başkanı Füsun Çürüksu ve IBM Türkiye Proje Müdürü Dr. Ceyhun Göcenoğlu'ndan alan Ahmet Faruk Özyılmaz, "Kazandığımız ödülü öğrencilerimiz için robotik setleri almakta kullanacağız. Öğrencilerimizin ufkunun daha da açılması için elimizden geleni yapıyoruz. Her şey Türkiye ve geleceğimiz olan çocuklarımız için." ifadelerini kullandı.

