Bitlis haber: Bitlis'te aranan 31 kişi yakalandı - Son Dakika
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Bitlis haber: Bitlis'te aranan 31 kişi yakalandı

17.10.2022 11:52
Bitlis haber: Bitlis'te aranan 31 kişi yakalandı

Bitlis gündem haberi | BİTLİS'te polisin 1 ayda yaptığı çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 31 kişi yakalanıp gözaltına alındı.

BİTLİS'te polisin 1 ayda yaptığı çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 31 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Kesinleşmiş hapis cezası olan 6 kişi cezaevine gönderildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 16 Eylül ile 15 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 'tasarlayarak öldürme' suçundan 50 yıl 5 ay 27 gün hapis cezası bulunan H.Y., 'kasten öldürmek ve üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan D.B., 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek bulundurmak ve kullanmak' ile 'kasten yaralama' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan S.K., 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Y.G., 'şüpheli hırsızlık' suçundan 7 ay hapis cezası bulunan E.B., 'borçların ödenme şartının ihlali' suçundan 3 ay hapis cezası bulunan G.I. ile çeşitli suçlardan araması bulunan 25 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi cezaevine konulurken, diğerlerinin işlemleri sürüyor.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bitlis haber: Bitlis'te aranan 31 kişi yakalandı - Son Dakika

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