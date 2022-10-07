Bitlis 3. sayfa haberi: Tatvan'da iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bitlis 3. sayfa haberi: Tatvan'da iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı

07.10.2022 23:51
Bitlis 3. sayfa haberi: Tatvan'da iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı

Bitlis haberler... Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilk kaza, akşam saatlerinde Tatvan'ın Rahova yerleşkesinde meydana geldi. M.Ş.K. yönetimindeki 33 AHY 333 plakalı Pickup model araç, plakası henüz belirlenemeyen başka bir araca arkadan çarptı. Kazada sürücü M.Ş.K. ve araçta bulunan S.K yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulansla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İkinci trafik kazası ise Tatvan Doğumevi kavşağında meydana geldi. Akşam saatlerinde sürücünün ismi henüz belirlenemeyen 27 AJJ 897 plakalı minibüs ile sürücünün ismi öğrenilemeyen kamyon çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - BİTLİS

YORUMLAR
500
Bitlis genel haberi | Tatvan'da Mevlid Kandilinde camiler doldu taştı Bitlis genel haberi | Tatvan'da Mevlid Kandilinde camiler doldu taştı Bitlis haberi: Tatvan yeni spor tesislerine kavuşuyor Bitlis haberi: Tatvan yeni spor tesislerine kavuşuyor
Kaynak: İHA

Tragger, Bitlis, Tatvan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bitlis 3. sayfa haberi: Tatvan'da iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:06 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un TRT röportajındaki hareketi görenleri şaşırttı
00:30 Üst düzey BBP'li isim istifasını açıkladı: AK Parti'ye oy istemem
23:59 HDP'den siyasette dengeleri değiştirecek 6'lı masa çıkışı
23:21 Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin cinsel taciz itirafı stüdyoda şok etkisi yarattı
22:28 4 yaşındayken kaybolmuştu! 53 yıl sonra dönünce gözyaşları sel oldu
22:04 Gaziantep FK ile berabere kalan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderliği aldı
21:54 Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklama: Enflasyona ezdirilmeyecek
21:39 Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nureddin Nebati tarih verdi
21:30 72 yaşındaki Hale Soygazi'nin güzelliği hayranlarını büyüledi
21:22 Mansur Yavaş'tan Ankara'da su ücretinde indirim kararına veto geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 06:27:13. #1.13#
SON DAKİKA: Bitlis 3. sayfa haberi: Tatvan'da iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement