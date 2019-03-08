Bitlis 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, Yarışarak Kutladılar

Bitlis'te, Kadın Yaşam ve El Sanatları Evi'ndeki kursiyerler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde acı biber yeme, balon patlatma, sandalye bulma gibi yarışmalar düzenleyip, gönüllerince eğlendi.

Bitlis'te, Kadın Yaşam ve El Sanatları Evi'ndeki kursiyerler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde acı biber yeme, balon patlatma, sandalye bulma gibi yarışmalar düzenleyip, gönüllerince eğlendi.



Sosyal Destek Projesi (SODES) ve Bitlis Belediyesi işbirliğiyle açılıp, kadınlara tahsis edilen Kadın Yaşam ve El Sanatları Evi'ndeki kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle acı biber yeme, ağızda kaşıkla yumurta taşıma, balon patlatma, yoğurtta para bulma ve sandalye kapma gibi yarışmalar düzenledi. Kadınların kıyasıya yarıştığı yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini Kadın Yaşam ve El Sanatları Evi Proje Koordinatörü Leyla Derse verdi.



Derse, klasik kutlamalar yerine bu tür yarışmalar düzenlemeyi tercih ettiklerini belirterek, Balon patlatma, yumurta taşıma, acı biber yeme ve sandalye kapma gibi değişik yarışmalar düzenledik. Birinci olan yarışmacılarımıza ödüller verdik. Burada kadınlarımız için satış pazarımız ve kurslarımız var. Kadınlar sadece kurslarımızda değil evlerinde yaptıkları el işlerini de getirip, bu pazarda satıyorlar. Sanat etkinliği, bilgisayar ve diksiyon eğitimi kurslarımız da mevcut. Dönüşümlü olarak halk eğitime bağlı kurslarımız da var. Bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun dedi.

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