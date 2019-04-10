Bitlis 'abdul Rahman Chughtai Sanat Ödülleri' Bitlis'te Sahiplerini Buldu

?Abdul Rahman Chughtai Sanat Ödülleri? Bitlis'te sahiplerini bulduPAKİSTANLI sanatçı Abdul Rahman Chughtai Sanat Ödülleri, Bitlis'te düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

?Abdul Rahman Chughtai Sanat Ödülleri? Bitlis'te sahiplerini buldu



PAKİSTANLI sanatçı Abdul Rahman Chughtai Sanat Ödülleri, Bitlis'te düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Pakistan Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi, bu yıl 7'ncisini düzenledikleri resim yarışmasında dereceye giren öğrencileri tebrik etti.



Bitlis Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Pakistan Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi ve eşi Dr. Shaza Syrus, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Türk ve Pakistan Milli Marşları'nın okunmasının ardından programda konuşan Pakistan Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi, Türkiye-Pakistan kardeşliğine vurgu yaparak, bu yıl 7'ncisini düzenledikleri Abdul Rahman Chughtai resim yarışmasında dereceye giren öğrencileri tebrik etti. Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi konuşmasında şunları söyledi



'Bugün Pakistan'ın anıtları üzerine güzel resimler yapmış olan lise öğrencilerini onurlandırmak üzere buradayız. Bu olayı ilk defa Bitlis'te düzenlediğimiz için çok mutluyuz. Çok sayıda öğrencinin yarışmaya katıldığını görmek Pakistan-Türkiye kardeşliğini daha da pekiştirmiştir. Bu yarışmada dünyaca ünlü Pakistan'ın olağanüstü ressamı Abdul Rahman Chughtai adına Türkiye'de düzenlenen 7'nci yarışmadır. Abdul Rahman Chughtai resim yarışması Pakistan Büyükelçiliği'nin düzenli bir yarışması haline gelmiştir. Bu yarışmanın tüm katılımcılarının yeteneklerini, çalışmalarını ve yeni düşüncelerini derinden takdir etmek istiyorum. Yaşasın Pakistan-Türkiye kardeşliği.ö



Bitlis Valisi Oktay Çağatay da organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, 'Pakistan Büyükelçisi'ni kendi bürokratlarımızdan biri olarak gördük. Bu sıcak ilişki iki ülke arasındaki bağı da güçlendirmiştir. Bu yıl ilimizde 7'ncisi düzenlenen Abdul Rahman Chughtai Sanat Ödülleri Resim Sergisi yarışması ilimizdeki, öğrenciler arasında tertip edildi. Yarışmanın amacı eğitim sistemimizin ve misyonumuzun bir gereği olarak öğrencilerimizin gelişmesine katkı sağlamak, sanatı ve sanatçıyı seven değerli bir nesil yetiştirmektir. Ama daha da önemlisi Türk ve Pakistan halklarını daha çok yakınlaştırmasıdır. Bu yarışmanın sergilenmesinde ve ödüllendirilmesinde emeği geçen başta saygıdeğer Büyükelçimize ve eşlerine, bütün öğretmen ve öğrencilerimize saygılarımı sunuyorumö dedi.



Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere plaket ve katılım belgeleri verildi. Ayrıca günün anısına Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç ve İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz Pakistanlı davetlilere çeşitli hediyeler verdi. Program resim sergisinin açılışı ve gezilmesi ile sona erdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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