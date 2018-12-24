Bitlis Adilcevaz'da Eğitime Ara Verildi
2 saat önce
Adilcevaz'da eğitime ara verildiBitlis'in Adilcevaz ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarım gün tatil edildi.
Adilcevaz
'da eğitime ara verildi Bitlis
'in Adilcevaz ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarım gün tatil edildi.
Adilcevaz'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Kar
kalınlığı ilçe merkezinde 25 santimetreye ulaşırken, ulaşımda da aksamalara neden oluyor.
İlçe Milli eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, ilçe merkezi ile bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarım gün ara verildiğini açıkladı.Yetkililer, ilçede etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları uyarısında bulundu. Adilcevaz Belediyesi ve Karayolları ekipleri; şehir içi, köy ve mezralarda kapanan yolları açmak için çalışmalara başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:10 Kaynak: DHA
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