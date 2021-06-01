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???????Bitlis Adliyesi'nde Ago Hizmete Girdi - Son Dakika

???????Bitlis Adliyesi'nde Ago Hizmete Girdi

01.06.2021 17:47
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???????BİTLİS ADLİYESİ'NDE AGO HİZMETE GİRDİ Adalet Bakanlığınca, yargısal süreçlerde özellikle suç mağduru çocuk ve kadınların ikincil örselenmesinin önüne geçilmesi amacıyla adliyelerde hizmet veren Adli Görüşme Odaları (AGO) Bitlis'te de hizmete girdi.

???????BİTLİS ADLİYESİ'NDE AGO HİZMETE GİRDİ

Adalet Bakanlığınca, yargısal süreçlerde özellikle suç mağduru çocuk ve kadınların ikincil örselenmesinin önüne geçilmesi amacıyla adliyelerde hizmet veren Adli Görüşme Odaları (AGO) Bitlis'te de hizmete girdi. Böylece ülke genelinde AGO sayısı 76 il, 98 adliyede olmak üzere 103'e ulaştı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adli Görüşme Odaları, onarıcı adalet anlayışıyla geliştirdiğimiz örnek bir hizmet. Çocuklar ve hassas gruplar için oluşturduğumuz, fail-mağdur karşılaşmasını önleyen özel alanlar. Tüm adliyelerimizde hızla yaygınlaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

BAKAN GÜL AGO GENELGESİ YAYINLAMIŞTI

Bakan Gül, geçtiğimiz günlerde de yayımladığı AGO genelgesi ile yargı mensuplarından mağdur haklarının korunmasına yönelik hassasiyet gösterilmesini istemiş, başta çocuklar olmak üzere tüm kırılgan grupların adalete erişimlerinin güçlendirilmesi ve ikincil örselenmelerinin engellenmesini vurgulamıştı. Bakan Gül, ifade ve beyan işlemlerinin bu kişilerin mevcut fiziksel, zihinsel ve psikolojik durumlarına uygun olarak uzmanlar eşliğinde Adli Görüşme Odalarında yürütülmesi gerektiğini belirtmişti.

40 ADLİYEDE DAHA HİZMETE GİRECEK

Bu kapsamda özellikle mağdur, tanık ve suça sürüklenen çocuklar, cinsel suç ve aile içi şiddet mağduru kadınlar ile kırılgan grupların adli süreçte suç failleri ile yüz yüze getirilmeden, hazırlanan özel ortamlarda ifade ve beyan işlemlerinin alınmasını sağlayan Adli Görüşme Odaları Türkiye genelinde yaygınlaşıyor. Tüm il adliyelerinde tamamlanmak üzere olan AGO'lar, 2021 yılı sonuna kadar 40 adliyede daha faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

28 BİN 900 İFADE VE BEYAN ALINDI

İnsan Hakları Eylem Planı'nda da yer verilen AGO, Bitlis Adliyesi'nde de hizmete girdi. Böylece Türkiye genelinde 2017 ve 2018 yıllarında peyderpey faaliyete geçirilen AGO sayısı, 76 il ve 98 adliyede 103'e yükseldi.

3 yıllık uygulamada AGO'larda bugüne kadar 28 bin 900 ifade ve beyan alınırken, mağdurların suç failleriyle yüz yüze gelmeleri engellendi.

MAĞDURLARIN İKİNCİL MAĞDURİYETLERİ ENGELLENİYOR

Adli Görüşme Odaları, görüşme yapılacak kişilerin ikincil mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak üzere Bekleme Odası, Görüşme Odası ve Gözlem Odası şeklinde üç odadan oluşuyor. Cinsel suçlar başta olmak üzere özellikle hassas soruşturma ve kovuşturmalarda bu odaların kullanılması ile birlikte, adli süreçlerde mağdurların tekrar mağdur olmalarının önüne geçiliyor. AGO'larda mağdurlar, uzman psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacıların desteği ile rahat bir ortamda ifadelerini verebiliyor. Böylece kırılgan suç mağdurları, yaşadıklarını, duruşma ortamında, sanık ve diğer kişilerin huzurunda anlatmak durumunda kalmadan ve kaygılanmadan beyanlarını verebiliyor. Uygulamayla suç mağduru kadın ve çocukların kendilerini adliyede daha güvende hissetmeleri sağlanıyor.

???????Bitlis Adliyesi'nde Ago Hizmete Girdi

Adalet Bakanı, Sosyal Medya, Adalet, Bitlis, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum ???????Bitlis Adliyesi'nde Ago Hizmete Girdi - Son Dakika


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