Bitlis ayılara yem bırakmaya gittiler, 8 saat mahsur kaldılar-ek - Son Dakika

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Bitlis ayılara yem bırakmaya gittiler, 8 saat mahsur kaldılar-ek
7 saat önce
BİTLİS Ayılara yem bırakmaya gittiler, 8 saat mahsur kaldılar-EK (Dağdaki o anları kamerada)
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:33 Kaynak: DHA
BİTLİS Ayılara yem bırakmaya gittiler, 8 saat mahsur kaldılar-EK (Dağdaki o anları kamerada)
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