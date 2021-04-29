BİTLİS BAKAN KURUM, BİTLİS'TE 'DERE ÜSTÜ ISLAH PROJESİ' İÇİN YIKILAN BİNALARI İNCELEDİ - Son Dakika

BİTLİS BAKAN KURUM, BİTLİS'TE 'DERE ÜSTÜ ISLAH PROJESİ' İÇİN YIKILAN BİNALARI İNCELEDİ

29.04.2021 23:22
BİTLİS BAKAN KURUM, BİTLİS'TE 'DERE ÜSTÜ ISLAH PROJESİ' İÇİN YIKILAN BİNALARI İNCELEDİ, System.String[]

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bitlis'e gelerek kent merkezinde devam eden 'Dere Üstü Islah Projesi' kapsamında yıkılan binaları inceledi.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bitlis'e gelerek kent merkezinde devam eden 'Dere Üstü Islah Projesi' kapsamında yıkılan binaları inceledi. Bakan Kurum, "Proje bittiğinde 50 bin metrekarelik alanda şehrin bu bölgeleri nefes alacak. Mutki Köprüsü ile başlayıp, Ulu Cami bölgesine kadar gelen alanı, dere güzergahı kenarındaki vatandaşlarımızın, Bitlis'in hatta bütün bu bölgenin 24 saat vakit geçirebileceği nezih bir ortam oluşacak" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bazı incelemelerde bulunmak üzere beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bürokratları ile birlikte Bitlis'e geldi. Bakan Kurum ve beraberindeki heyet Bitlis merkezde devam eden 'Dere Üstü Islah Projesi' kapsamında yıkılan binaları inceleyerek, dere üstünde bulunan esnafla da bir araya geldi. Esnafla sohbet eden Bakan Kurum, "Tarihe Vefa projesini yapacağımızı ve buradaki kadim değerlerimizi, kültürel değerlerimizi ortaya çıkaracağımızı ifade etmiştik. Bununla ilgili çalışmaları başlattık. Esnaflarımızla gönül birliği içerisinde bu projemizi yürütüyoruz" dedi.

Daha sonra Bitlis Valiliğine geçen Bakan Kurum, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'dan ve Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'dan bilgi aldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının millet bahçelerinden kentsel dönüşüme kadar birçok alanda çalışma yürütüldüğünü söyledi. Daha güçlü Bitlis için yapılması gerekenleri istişare ederek projeleri paylaştıklarını belirten Bakan Kurum, bir kısmı için uygulamaya başladıklarını bir kısmı için ise proje çalışmalarına başladıklarını söyledi. Bitlis'e 12 milyarlık yatırım yaptıklarını, bunun 2,5 milyarlık kısmının da Çevre Şehircilik Bakanlığı eliyle yapıldığını belirten Bakan Kurum şöyle konuştu:

"Bitlis'imizde önemli bir dönüşüm süreci yaşıyoruz. 50 bin metrekarelik alanda Mutki Köprüsü ile başlayıp, Ulu Cami meydanına kadar gelen bölgede önemli bir aksı dere üzerinde kalıyor. Dere güzergahı üzerinde vatandaşlarımızın hem can hem de mal güvenliği için taşkın riski bulunmaktadır. Daha önce de bu alanda 'Tarihe Vefa' projesini yapacağımızı ve buradaki kadim değerlerimizi, kültürel değerlerimizi ortaya çıkaracağımızı ifade etmiştik. Bu çerçevede bugüne kadar 43 milyon liralık kamulaştırma süreci yürüttük. Diğer taraftan buradaki vatandaşlarımızın taşınması amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eliyle ticari ünite ve ofislerden oluşan bir ticaret merkezi inşası yaptık ve buradaki 217 bağımsız birimi şehrin içindeki esnaflarımıza verdik. Diğer taraftan bu alanlar riskli yapılardan ibaret. Riskli yapı tespitini önümüzdeki hafta itibari ile bakanlığımızdan gelecek heyetlerle tespit edeceğiz. Bu çalışmaları Haziran ayı sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz."

'PROJE TAMAMLANDIĞINDA ŞEHİR NEFES ALACAK'

Bakan Kurum, proje tamamlandığında vatandaşların bu bölgede 24 saat vakit geçireceğini belirterek, "Proje bittiğinde 50 bin metrekarelik alanda şehrin bu bölgeleri nefes alacak. Mutki Köprüsü ile başlayıp, Ulu Cami bölgesine kadar gelen alanı, dere güzergahı kenarındaki vatandaşlarımızın, Bitlis'in hatta bütün bu bölgenin 24 saat vakit geçirebileceği nezih bir ortam oluşacak. Dere güzergahına bakan cephelerle ilgili sokak sağlıklaştırması ve bina giydirmeleri projelerini de Bitlis Belediyemize hibe ve kredi vermek suretiyle hayata geçireceğiz. Derenin her iki tarafındaki tarihi eserleri gün yüzüne çıkarmış olacağız. Burada vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde gezmesini sağlamış olacağız. Bugün bizleri kabul eden ve misafirperverliği en üst seviyede tutan tüm Bitlisli hemşerilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bakan Kurum açıklamalarının ardından Bitlis Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Kurum daha sonra Emniyet ve Jandarma Komutanlığının içinde yer alacağı kompleksin yapılacağı arazide de inceleme yaptıktan sonra Bitlis'ten ayrıldı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİTLİS BAKAN KURUM, BİTLİS'TE 'DERE ÜSTÜ ISLAH PROJESİ' İÇİN YIKILAN BİNALARI İNCELEDİ - Son Dakika


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