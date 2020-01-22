Bitlis bakan soylu'dan şeyh abdulkerim çevik'in ailesine taziye ziyareti - ek - Son Dakika

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Bitlis bakan soylu'dan şeyh abdulkerim çevik'in ailesine taziye ziyareti - ek
6 saat önce
BİTLİS Bakan Soylu'dan Şeyh Abdulkerim Çevik'in ailesine taziye ziyareti - EK.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:06 Kaynak: DHA
BİTLİS Bakan Soylu'dan Şeyh Abdulkerim Çevik'in ailesine taziye ziyareti - EK
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