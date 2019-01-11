Bitlis Balı, AK Parti Mkyk Üyelerine İkram Edildi

Dünya üçüncüsü Bitlis balı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti MKYK üyelerine ikram edildi.

Dünya üçüncüsü Bitlis balı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti MKYK üyelerine ikram edildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 45. Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi'nde dünya üçüncüsü seçilen Tulliana ballarını AK Parti MKYK üyelerine eliyle dağıttı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'ün memleketi Bitlis'ten getirttiği ballar, toplantı öncesi MKYK üyelerine ikram edildi. Tulliana balının üreticisi Ferhat Naci Ersan, "Bitlis'imizin markası haline gelen, dünyaya gururla sunduğumuz şifa kaynağı ballarımızın Cumhurbaşkanımıza ve değerli çalışma arkadaşlarına ikram edilmesi bizim için büyük bir onurdur. Aroması, içeriği ve besin değeri ile dünya ölçeğinde emsallerinden kat kat üstün olan bu balın memleketimizde üretiliyor olmasından gurur duyuyoruz" dedi.



Tuliana ballarının dünya çapında derece yapmış olmasından dolayı bu markanın ulusal ölçekte tanıtılması gerektiğini söyleyen Ersan, "7 yıl Bitlis'te milletvekilliği yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, yıllarca ilimize hizmet etmiştir. Hala da hizmetleri devam ediyor. Allah ondan razı olsun. Bitlis'imizin en büyük değerlendiren biri olan balcılığa da desteklerini her zaman göstermiştir. Bu sebeple ödüllü balımızı AK Parti'nin en üst organı olan MKYK üyelerine ikram etmek istediğini söyledi. Bizden kendi adına karakovan balı sipariş verdi. Gönderdiğimiz balları MKYK toplantı öncesi Cumhurbaşkanımız üyelere kendi elleriyle dağıtmak istemiş. Hem Bitlis balını övmüş hem de MKYK üyelerine ikram etmiş. Bir dünya lideri olan Cumhurbaşkanımızdan böyle bir iltifat almak bizim için büyük bir şereftir. Bu onur Bitlisliler olarak hepimize aittir. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum" dedi. - BİTLİS

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