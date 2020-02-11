Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'dan "Bitlis kara teslim oldu" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'dan 'Bitlis kara teslim oldu' açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'dan "Bitlis kara teslim oldu" açıklaması Açıklaması

6 saat önce

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, karın başkenti olarak nitelendirdikleri Bitlis'e 2 metre 20 santimetre kar yağdığını belirtti.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'dan

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, karın başkenti olarak nitelendirdikleri Bitlis'e 2 metre 20 santimetre kar yağdığını belirtti.

Beş Minare Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları bölgesinde yürütülen karla mücadele çalışmalarını inceleyen Tanğlay, ekiplerinin karın başladığı andan itibaren sahada çalışma yürüttüğünü söyledi.

"Bitlis kara teslim olmuş vaziyette ama insanlarımız mağduriyet yaşamasın diye elimizden gelen tüm imkanları seferber ettik." diyen Tanğlay, şöyle konuştu:

"Gece gündüz demeden 7/24 karları temizlemeye çalıştık. 25 iş makinesi, 15 yardımcı araç ve 80 personelle bu hizmeti sürdürmeye çalıştık. Ana ve ara yollarımızın tamamı açık. Genişleme ve tuzlama çalışması yapıyoruz. Son 3-4 günde Bitlis'te gerçekten küçük çaplı afet oldu. Makinelerimiz hiç durmadı. Belediyemizin büyük bir imkanı yok ama elimizden geldiğince halkımızın daha rahat ortamlarda yaşaması için yollarını açtık. Bitlis'te 2 metre kalınlığında kar gördük. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hiçbir kente 3 günde bu kadar kar düşmemiştir."

Karla mücadelede günlük yaklaşık 7 bin litre yakıt kullanıldığını kaydeden Tanğlay, son 3 günde 2,5 aya yetecek kadar yakıt kullanıldığını aktardı.

Tanğlay, şöyle devam etti:

"Çünkü araçlarımız gece gündüz durmadan çalıştı. Halkımız da bunu gördü. 3 gündür ekiplerimiz 2-3 saat uykuyla çalışıyor. Bölgede iyi durumdayız, yollarımız açık. Hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. 130 kilometre civarında yol ağımız var. Her kar yağdığında bu yolları açıyoruz. Bir günlük karla mücadele maliyetimiz 100 bin lirayı geçiyor. Bu da belediyemiz için büyük bir miktar."

Mahalle sakinlerinden Malik Ejder Aydoğdu ise Bitlis'in Rahva bölgesinde kışın zor geçtiğini belirterek, "Burası bölgede en çok kar alan yerlerinden biri. Belediye başkanımızın ve ekiplerin gece gündüz demeden sahada çalışmalarına şahit olduk. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Nesrullah Tanğlay, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:04 Kaynak: AA
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