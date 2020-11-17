Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay, 2 yıllık çalışmalarını değerlendirdi - Son Dakika

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, göreve gedikleri günden bu yana yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Tarihi Başhan Hanı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Tanğlay, seçildiği günden itibaren kentteki eksikliklerin giderilmesi için çaba gösterdiğini söyledi.

Kentte geçmişten gelen bir alt yapı sıkıntısının olduğunu aktaran Tanğlay, gerçekleştirdikleri projelerle alt yapıyı tamamladıklarını ve geçen yıl da doğalgaz çalışmalarına başladıklarını aktardı.

Tanğlay, 69 bin 500 metre kanalizasyon hattı döşediklerini, 64 bin metre içme suyu borusunu değiştirdiklerini belirterek, "Bitlis'in dar sokaklarında 11 bin 500 metrelik kısmı elle kazarak bu hizmeti gerçekleştirdik. Tarihi bir kentte yaşadığımız için sokaklar çok dar iş makinesi giremiyor. Önümüzdeki yıl doğal gaz ve içme suyunda çalışma yapılmamış mahallemiz kalmayacak. Bir belediye için alt yapı çok zor bir iştir. Yaptığınız bütün yatırımları yer altına gömüp üstünü kapatıyorsunuz. Yaptığımız hizmetlerle Bitlis'in 50 yıllık alt apı sorunun çözmüş olduk." dedi.

Kentte hizmetleri sürdürürken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile de mücadele ettiklerini ifade eden Tanğlay, maskenin zor bulunduğu dönemde dikiş makinesi alarak vatandaşlara ve kurumlara maske ürettiklerini anlattı.

Zorlu sürece rağmen hizmetleri aksatmadan sürdürdüklerini vurgulayan Tanğlay, şunları kaydetti:

"Mahallelerde sulama suyuyla ilgili olarak 8 milyonluk yatırımın 4 milyonluk bölümünü DAP ile ortaklaşa yürüttük. Bunu da gerçekleştirerek kapalı sistem sulama kanalını da halkımızın hizmetine sunduk. Belediyemizin 280-300 bin lira elektrik gideri var. 10 milyon lira maliyetle Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi yaptık. Bunun 5 milyon lirasını DAP'tan, 5 milyon lirasını da belediye olarak karşıladık. Bu projemizle elektrik giderimizden kurtulduk. Bunun yanı sıra Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile ortak yürüttüğümüz Alemdar Sokak'ta Sokak Sağlıklaştırma Projesi'nin 3. etabına başlayacağız. Yine Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğümüz Bitlis Kalesi Aydınlatma Projesi'ni de tamamladık. Şimdi 4. etap TOKİ'de bisiklet yolu projemizi de önümüzdeki yıl hayata geçireceğiz. Bitlis'te girilmemiş sokak bırakmayacağız."

Kentin coğrafyasının engebeli olmasından dolayı vatandaşların çok fazla merdiven kullandığını anlatan Tanğlay, yıpranmış ve kötü durumdaki merdivenleri onararak hizmete sunduklarını, iki yılda 10 bin 500 metre merdiven yaptıklarını söyledi.

Mahallelerde bu yıl 63 bin 500 metreküp istinat duvarı ördüklerini kaydeden Tanğlay, şöyle devam etti:

"Çevre illerimizde böyle bir duvar çalışması göremezsiniz. Bitlis'te parke döşeme çalışmalarında önemli bir iş gerçekleştirdik. Her sokaktan Bitlis Belediyesi'nin geçtiğini görmeniz mümkün. Anlattıklarımın hepsi 13 yılda yapılacak işlerdir ancak biz bunu 2 yıla sığdırdık. Yine karayolları ile yaptığımız bir projemizi hayata geçiriyoruz. Bin 400 metrelik çarşı merkezine bir hizmet tüneli yapacağız. Hesaplarımıza göre 35 günde tamamlayacağımız. Bu tünel bitince bütün elektrik, su, kanalizasyon, telefon ve internet gibi hizmetlerin kabloları bunun içinden geçecek. Artık bir arıza olduğunda yolu kazmak zorunda kalmayacağız.

Kentin en büyük sorunlarından olan Dere Üstü Projesi'nde yüzde 60 ilerleme sağladıklarını belirten Tanğlay, bunun Bitlis'in ticari ve tarihi anlamda kurtuluş projesi olduğunu vurguladı.

Tapularını veren esnafın hesaplarına paraların aktarıldığını bildiren Tanğlay, "Geçen hafta itibarıyla 88 esnafımıza 25 milyon lira dağıtıldı. 80'in üzerinde tapuda işlemlerini bitirip bekleyen esnafımız var. Onlara yine 25 milyon lira dağıtacağız. Ortalama 155 milyon lira kamulaştırma bedeli olacak. Kalanlar için acil kamulaştırma açılacak. Süreç hukuki olarak devam edecek."diye konuştu.