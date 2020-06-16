Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay, birim amirleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Tanğlay, vatandaşların belediyeden beklentilerini karşılamaları gerektiğini belirterek, "Hizmet üretmek için var gücümüzle çalışmalı, eşitlik prensibini göz önünde tutmalıyız. Şeffaf belediyecilik anlayışı ile görevimizi devam ettirmeliyiz." dedi.

Belediyede düzenlenen toplantıda, yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Tanğlay, vatandaşların mağdur edilmeden çalışmaların hızlandırılması talimatı verdi.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay , belediye başkan yardımcıları ve birim amirleriyle bir araya gelerek çalışmaları değerlendirdi.

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