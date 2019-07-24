Son Dakika Haberleri: Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay kursları ziyaret etti
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Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay kursları ziyaret etti

30 dakika önce

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Kadın Yaşam ve Toplum Destek Merkezi'nde incelemede bulundu.

Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay kursları ziyaret etti, System.String[]
Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Kadın Yaşam ve Toplum Destek Merkezi'nde incelemede bulundu.
Kursları gezerek bilgi alan Tanğlay, kursiyerlerle sohbet etti.
Belediye olarak gençlere ve kadınlara yönelik kültürel ve sanatsal eğitimlere önem verdiklerini belirten Tanğlay, sosyal belediyecilik anlamında ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.
Tanğlay, "Belediyemiz bu yıl 16 kursu birden açtı. Kurslarımızın amacı gençlerimizi kötü alışkanlıklardan, sanal ortamın tehlikelerinden uzak tutarak sporu, bilimi, sanatı sevdirmek, milli ve manevi değerlerimizi sahiplenen gençler olarak yetişmelerini sağlamak." dedi.
Nesrullah Tanğlay, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:36 Kaynak: AA
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