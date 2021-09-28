Bitlis Belediyesi 13 mahallede semt sahası kuruyor - Son Dakika

Bitlis Belediyesi 13 mahallede sentetik çim yüzeyli spor sahası ile 2 tenis kortunun yapımına başladı.

Şems-i Bitlisi, Atatürk, Beşminare, Hüsrevpaşa, Hersan ve Taş mahallelerinde çalışmaları yerinde inceleyerek görevlilerden bilgi alan Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kentteki gençlere yeni ve daha güzel spor alanları oluşturduklarını belirtti.

Bu tür çalışmaların tüm mahallelerde yapılacağını bildiren Tanğlay, şunları kaydetti:

"Sosyal belediyecilik anlamında kentte çalışmalara ağırlık verdik. Çocuklarımızın kötü alışkanlık edinmeleri yerine sporla uğraşmaları için bu çalışmaları yapıyoruz. Modern spor sahalarıyla gençlerimiz rahat bir alana kavuşacak. Sahalarımıza yerleştireceğimiz aydınlatma sistemleriyle çocuklarımız ve gençlerimiz sağlıklı bir yaşam için gerekli olan spor aktivitelerini günün her saatinde rahatlıkla yapabilecek. Kentimize hayırlı uğurlu olsun."