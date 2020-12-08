Bitlis Belediyesi 30 dönüme kurulu güneş enerjisi santralinde elektrik üretiyor - Son Dakika

Bitlis Belediyesi 30 dönüme kurulu güneş enerjisi santralinde elektrik üretiyor

08.12.2020 11:01
Bitlis Belediyesi 30 dönüme kurulu güneş enerjisi santralinde elektrik üretiyor, System.String[]

Bitlis Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Doğu Anadolu Projesi (DAP) İdaresi Başkanlığı ile ortaklaşa yürüttüğü Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi kapsamında aylık 2,1 megavatlık elektrik üretmeye başladı.

Bitlis Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Doğu Anadolu Projesi (DAP) İdaresi Başkanlığı ile ortaklaşa yürüttüğü Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi kapsamında aylık 2,1 megavatlık elektrik üretmeye başladı.

Bitlis Belediyesi, il merkezine bağlı Tatlıkaynak köyü mevkisinde 30 dönümlük alanda 5 bin 400 panel kullanarak oluşturduğu GES'te elektrik enerjisi üretiyor.

Güneş enerjisinden faydalanmak için dağın güney yamacına kurulan santralde üretilen enerjiden belediyeye yaklaşık 400 bin lira gelir sağlandı.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AA muhabirine, 31 Mart seçiminde vatandaşlara söz verdikleri 50 projeyi tek tek yerine getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Söz verdikleri projeler içerisinde GES'in çok önemli olduğunu anlatan Tanğlay, şöyle konuştu:

"Seçim öncesinde söz verdiğimiz bu projemizi gerçekleştirdik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın DAP İdaresi Başkanlığı ile ortak yürüttüğümüz çalışmayla 2,1 megavatlık güneş enerjisi projesini gerçekleştirdik. Ağustosta çalışmalarına başladığımız projemiz tamamlanarak, iş teslim edildi. Şu an enerji vereceğiz. Bunun Bitlis Belediyesine katkısı aylık 400 bin lira civarındadır. Bitlis Belediyesinin özellikle kendi sermayesi ve geliri olmamasından dolayı ekonomik olarak sıkıntılar çekiyoruz. Bu proje Bitlis Belediyesinin kasasına 400 bin lira girmesine vesile oldu. Arta kalan gelirler halkımıza hizmet olarak geri dönecek."

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis Belediyesi 30 dönüme kurulu güneş enerjisi santralinde elektrik üretiyor - Son Dakika


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