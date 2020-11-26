Bitlis Belediyesi borç yapılandırmalarının başladığını duyurdu - Son Dakika

Bitlis Belediyesi, vatandaşların belediyeye olan borçlarının yapılandırılması için müracaatların başladığını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, yapılandırmadan faydalanmak isteyen vatandaşların Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne başvurmaları gerektiği belirtildi.

Vatandaşların belediyelere olan vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilen açıklamada, kanun çerçevesinde su, emlak, çevre temizlik, ilan, reklam, kira, işgaliye gibi borçların yeniden yapılandırılması başvurularının 31 Aralık'ta sona ereceği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, farklı alanlarda belediyeye borcu olan vatandaşların bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Gecikmiş borçlara Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında güncelleme yapılacağının aktaran Tanğlay, şunları kaydetti:

"Belediyeye borcu olan vatandaşlardan peşin ve taksitli ödeme yapabilecek. Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranları üzerinden hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim yapılacak. Vatandaşlar yeniden yapılandırma kapsamında 6 ila 18 ay taksitlerle de ödeme yapılabilecek. Peşin ya da taksitli ödeme tercihinin verilecek dilekçede vatandaş tarafından belirtilmesi gerekiyor. Ana para artı yurt içi ÜFE'ye göre hesaplanan tutar, 6 taksit için 1,045, 9 taksit için 1,083, 12 taksit için 1,105, 18 taksit için de 1,15 katsayısı ile çarpılacaktır."