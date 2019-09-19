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Bitlis Belediyesi çalışmaları

38 dakika önce

Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kaldırım yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

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Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kaldırım yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin Beşminare Mahallesi'nde tahrip olan kaldırımları yenileme çalışmalarına başladığı belirtildi.

Tahrip olan ve toprak dolgulu kaldırımların yerine yeni kaldırımların yapıldığı anlatılan açıklamada, "Diğer taraftan da şimdiye kadar hiç kaldırımı olmayan sokaklar kaldırımlara kavuşturuluyor. Vatandaşın yollarda rahatça yürüyebilmesi için kaldırım çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar da engellileri de unutmuyoruz. Engellilerimiz için kaldırımlara rampalar yapıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, vatandaşların ulaşımının emniyetli şekilde sağlanması amacıyla kaldırım çalışmalarına hız verdiklerini vurgulayarak, "Su, doğal gaz ve asfalt çalışmalarının tamamlandığı sokaklarımızda kaldırım çalışmamız devam ediyor. Vatandaşlarımızın güvenli ve daha rahat yürüyebilmelerini sağlama amacındayız. Kaynaklarımızı etkin ve verimli şekilde kullanarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya özen gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fen İşleri Müdürlüğü, Bitlis Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:10 Kaynak: AA
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