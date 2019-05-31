Bitlis Belediyesi, çocukları tiyatro ile buluşturdu

Bitlis Belediyesi, 'Abur Cubur Mahallesi' adlı çocuk oyununu şehirdeki öğrencilerle buluşturdu.

Bitlis Belediyesi, 'Abur Cubur Mahallesi' adlı çocuk oyununu şehirdeki öğrencilerle buluşturdu.



Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Bitlis Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen oyun, Bitlis Belediyesine bağlı toplum destek merkezinde sahnelendi. Toplumun temel sağlık problemi olan ve çocuklar arasında gittikçe yaygınlaşan obeziteye dikkat çeken çocuk oyununu, Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu öğrencileri izledi. Aileler ve öğrenciler olmak üzere toplam 120 kişinin izlediği oyun; Aysel Güney tarafından yazılıp Cihan Olan tarafından yönetildi.



Minik öğrencilerin oldukça eğlendiği müzikli oyunda, sağlıksız beslenmenin çocukların bedensel gelişimlerini olumsuz etkilediği, sebze, meyve ve süt gibi besinler alan çocukların ise sağlıklı ve güçlü oldukları vurgulandı. Oyun, minik izleyicilerinden tam not aldı.



Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, çocukların eğlenirken öğrendiği, sağlıklı nesiller yetişmesi açısından büyük önem arz eden güzel bir oyun olduğunu ifade etti. Çocuklara daha iyi bir gelecek sunmak, sağlıklı ve topluma faydalı bireyler yetişmeleri adına bir dizi sosyal, kültürel ve sanatsal içerikli projeler geliştirdiklerinin altını çizen Başkan Tanğlay, bu program çerçevesinde obezite sorununa dikkat çekmek amacıyla sahnelenen tiyatroyu çocuklarla buluşturduklarını kaydetti. Başkan Tanğlay, oyunun sahnelenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. - BİTLİS

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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