Bitlis Belediyesi, kadınlar için sinema günü düzenledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis Belediyesi, kadınlar için sinema günü düzenledi - Son Dakika

Bitlis Belediyesi, kadınlar için sinema günü düzenledi

6 saat önce

Bitlis Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, kadınlar için sinema günü düzenledi.

Bitlis Belediyesi, kadınlar için sinema günü düzenledi, System.String[]

Bitlis Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, kadınlar için sinema günü düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Bitlis Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce her yıl kadınlar için farklı etkinliklerin düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, etkinlik kapsamında Tatvan Yaşam AVM'deki Sinema Sanat ve Gösteri Merkezine götürülen 200 kadının, burada "Eltilerin Savaşı" adlı sinema filmini izleyerek keyifli bir gün geçirdiği aktarıldı.

Sinema salonunda Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ın mesajı okundu.

Tağlay mesajında, "Kadınlar aklına koydukları her şeyi yapabilir. En derin denizde yüzebilir, en yüksek zirveye tırmanabilirsiniz, güçlü, güzel, şefkatli, sevgi dolu ve merhametli, bu kelimelerin ifade edebileceğinden çok daha fazlası olduğunuzun farkındayız. Kadınların özgür olabildiği, kadına saygının olduğu bir yıl olması dileğimle, kadınlar gününüzü kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Bitlisli kadınlar ise belediyenin düzenlediği bu etkinlikte keyifli vakit geçirdiklerini belirterek, Bitlis Belediyesine teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:28 Kaynak: AA
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