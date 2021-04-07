Bitlis Belediyesi kentte temizlik çalışması başlattı - Son Dakika

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, belirlenen program dahilinde 13 mahallede ot temizleme, çöp toplama ve yol yıkama işlemleri yapılıyor.

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Emniyet'ten "para desteli video" ile ilgili açıklama: Şahıs gözaltına alındı, yakın koruma olduğu iddiaları asılsız