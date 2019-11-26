Son Dakika Haberleri: Bitlis Belediyesi, köy çocuklarını tiyatroyla buluşturdu
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Bitlis Belediyesi, köy çocuklarını tiyatroyla buluşturdu

6 saat önce

Bitlis Belediyesi Tiyatro Topluluğu, 'Tiyatrosuz Çocuk Kalmasın' projesi kapsamında köy çocuklarını tiyatroyla buluşturuyor.

Bitlis Belediyesi, köy çocuklarını tiyatroyla buluşturdu, System.String[]

Bitlis Belediyesi Tiyatro Topluluğu, 'Tiyatrosuz Çocuk Kalmasın' projesi kapsamında köy çocuklarını tiyatroyla buluşturuyor.


Belediye Tiyatro Topluluğu, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında daha önce tiyatroyla tanışmayan çocuklara yönelik çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamında Keklikdüzü ve Yolcular ilkokullarına giden tiyatro topluluğu, Meddah Amca tiyatro oyununu sahneledi.


Tiyatro ekibi, sahneledikleri oyunun ardından çocuklara hediyeler dağıtarak doyasıya eğlenmelerini sağladı. - BİTLİS

Bitlis Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:46 Kaynak: İHA
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