Bitlis Belediyesi'nden Bahar Temizliği
2 saat önce
BİTLİS (AA) - Bitlis Belediyesi ekiplerince mahallelerde bahar temizliği başlatıldı.
BİTLİS (AA) - Bitlis Belediyesi
ekiplerince mahallelerde bahar temizliği başlatıldı.
Belediyeden yapılan açıklamada, bahar mevsiminin yaklaşmasıyla ekiplerin mahallelerde temizlik çalışması başlattığı belirtildi.
Çok sayıda personelin katıldığı çalışmalarda, ana yolların yanı sıra kaldırımların temizlendiği kaydedilen açıklamada, "Bitlis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin yanı sıra tüm mahallelerde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Atıl alanlardaki çöp ve benzeri atıklar temizleniyor." denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:53 Kaynak: AA
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