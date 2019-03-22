Bitlis Belediyesi'nden Öğrencilere Tiyatro
42 dakika önce
Bitlis Belediyesince oluşturulan tiyatro topluluğu, öğrencileri tiyatroyla buluşturmaya devam ediyor.
Bitlis
Belediyesince oluşturulan tiyatro topluluğu, öğrencileri tiyatroyla buluşturmaya devam ediyor.
Özellikle kırsal mahallelerde sosyal aktivitelerden mahrum kalan çocuklar için çalışma başlatan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, çocukları eğlendirmek ve tiyatro ile buluşturmak için ekip kurdu.
Hava koşullarına aldırış etmeden köy köy gezerek öğrencilere mutluluk taşıyan ekip, öğrencilerin güzel vakit geçirmelerine imkan sağlıyor.
Bu kapsamda Üstün Dökme'nin yazdığı, Cihan Olan'ın yönettiği "Komşu köyün delisi" adlı tiyatro oyunu kültür merkezinde sahnelendi.
TOBB İlkokulu ile Selahaddin Eyyübi Ortaokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen tiyatro oyunu ile öğrenciler eğlenceli vakit geçirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:18 Kaynak: AA
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