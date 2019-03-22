Son Dakika Haberleri: Bitlis Belediyesi'nden Öğrencilere Tiyatro

Bitlis Belediyesi'nden Öğrencilere Tiyatro

42 dakika önce

Bitlis Belediyesince oluşturulan tiyatro topluluğu, öğrencileri tiyatroyla buluşturmaya devam ediyor.

Bitlis Belediyesi'nden Öğrencilere Tiyatro, System.String[]
Bitlis Belediyesince oluşturulan tiyatro topluluğu, öğrencileri tiyatroyla buluşturmaya devam ediyor.

Özellikle kırsal mahallelerde sosyal aktivitelerden mahrum kalan çocuklar için çalışma başlatan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, çocukları eğlendirmek ve tiyatro ile buluşturmak için ekip kurdu.

Hava koşullarına aldırış etmeden köy köy gezerek öğrencilere mutluluk taşıyan ekip, öğrencilerin güzel vakit geçirmelerine imkan sağlıyor.

Bu kapsamda Üstün Dökme'nin yazdığı, Cihan Olan'ın yönettiği "Komşu köyün delisi" adlı tiyatro oyunu kültür merkezinde sahnelendi.

TOBB İlkokulu ile Selahaddin Eyyübi Ortaokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen tiyatro oyunu ile öğrenciler eğlenceli vakit geçirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:18 Kaynak: AA

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