Bitlis Belediyesi, Öğrencileri Tiyatroyla Buluşturuyor

Bitlis Belediyesince oluşturulan tiyatro topluluğu, okulları gezerek öğrenciler için gösteri sunuyor.

Bitlis Belediyesince oluşturulan tiyatro topluluğu, okulları gezerek öğrenciler için gösteri sunuyor.



Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 13 kişilik tiyatro ekibi, haftanın belli günlerinde köy ve kent merkezindeki okullara giderek tiyatro sahneliyor.



Bu kapsamda, Üstün Dökmen'in kaleme aldığı iki perdelik Komşu Köyün Delisi adlı tiyatro oyunu Şehit Mahir Ayabak İlkokulunda sahnelendi.



Yaklaşık 300 öğrenciye tiyatro gösterisi sunan grup, öğrencilerin güzel vakti geçirmelerini sağladı.

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