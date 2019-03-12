Son Dakika Haberleri: Bitlis Belediyesi, Öğrencileri Tiyatroyla Buluşturuyor

Bitlis Belediyesi, Öğrencileri Tiyatroyla Buluşturuyor

32 dakika önce

Bitlis Belediyesince oluşturulan tiyatro topluluğu, okulları gezerek öğrenciler için gösteri sunuyor.

Bitlis Belediyesi, Öğrencileri Tiyatroyla Buluşturuyor, System.String[]
Bitlis Belediyesince oluşturulan tiyatro topluluğu, okulları gezerek öğrenciler için gösteri sunuyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 13 kişilik tiyatro ekibi, haftanın belli günlerinde köy ve kent merkezindeki okullara giderek tiyatro sahneliyor.

Bu kapsamda, Üstün Dökmen'in kaleme aldığı iki perdelik Komşu Köyün Delisi adlı tiyatro oyunu Şehit Mahir Ayabak İlkokulunda sahnelendi.

Yaklaşık 300 öğrenciye tiyatro gösterisi sunan grup, öğrencilerin güzel vakti geçirmelerini sağladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:53 Kaynak: AA

Bitlis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Siirtli Kadından İmamoğlu'na, 'Sen Kaliteli Adamsın Git Eniştemin Yanında Dur' Erdoğan'ın "Varlık Kuyruğu" Açıklamasını Eleştiren Asiye Teyze: Bizimle Oynuyor, Ben Tımarhanelik Oldum

Dua Etmek İçin Otomobille Mezarlığa Giden İki Genç, 3 Metrelik Duvardan Aşağı Çakıldı Yeni Askerlik Sistemi, Nisan Ayında Meclis'te Görüşülecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 18:25:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis Belediyesi, Öğrencileri Tiyatroyla Buluşturuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]