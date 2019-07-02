Son Dakika Haberleri: Bitlis Belediyesi parkları temizliyor
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Bitlis Belediyesi parkları temizliyor

20 dakika önce

Bitlis Belediyesi ekipleri, kentteki parkları temizleyerek, tahrip olan kameriyeleri onarıyor.

Bitlis Belediyesi parkları temizliyor, System.String[]
Bitlis Belediyesi ekipleri, kentteki parkları temizleyerek, tahrip olan kameriyeleri onarıyor.
Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü, sıcak havadan bunalan vatandaşların serinlemek için gittiği parklarda düzenli temizlik ekipleri görevlendirdi.
Vatandaşların yoğun olarak kullandığı parklarda temizlik yapan ekipler, tahrip olan oyun grubu, bank ve kameriyeleri de onarıyor.
Belediye Başkanı Tanğlay, yaptığı açıklamada, vatandaşların daha temiz alanlarda dinlenebilmelerini sağlamak amacıyla temizlik çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:34 Kaynak: AA
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