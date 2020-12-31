Bitlis Belediyesi personeline Kovid-19 testi yapıldı - Son Dakika

Bitlis Belediyesince idari bina ve sahada hizmet veren personeline Kovid-19 testi yaptırıldı.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yaptığı açıklamada, özellikle vatandaşla aynı ortamlarda bulunarak sahada ve idari binada hizmet veren personellere test yaptırdıklarını söyledi.

Tanğlay, "Personelimizi maske, mesafe ve hijyen konusunda dikkatli olmaları konusunda sürekli uyarıyoruz. Hizmet binamız başta olmak üzere tüm birimlerimizde çalışmalar yürütüyoruz. Gerek bilgilendirme çalışmalarımız gerekse de sahadaki tedbirlerimizle yaygın hale gelen bu salgını inşallah kontrol altına alacağız. Bu süreçte özveriyle çalışan sağlık personellerine ve belediye çalışanlarına teşekkür ederim."