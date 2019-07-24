Son Dakika Haberleri: Bitlis Belediyesi sokaklara estetik görünüm kazandırıyor
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Bitlis Belediyesi sokaklara estetik görünüm kazandırıyor

1 saat önce

Bitlis Belediyesince, kentin tarihini gün yüzüne çıkarmak amacıyla "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" hayata geçirildi.

Bitlis Belediyesi sokaklara estetik görünüm kazandırıyor, System.String[]
Bitlis Belediyesince, kentin tarihini gün yüzüne çıkarmak amacıyla "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" hayata geçirildi.
Bu kapsamda 127 iş yeri ile ilgili çalışma başlatıldı.
Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kentin tarihi zenginliğine vurgu yaparak, her yıl yüzlerce ziyaretçiyi ağırladıklarını söyledi.
Kentin turizm potansiyelini arttırmak için çalışmaları sürdürdüğünü belirten Tanğlay, "Sokak Sağlıklaştırma Projesi'yle elektrik ve telefon kablolarının düzenlenmesi, yol kaplaması, binaların çatıları, bahçe duvarı gibi cephe iyileştirmeleri yapılacak. Kent, güzel ve düzenli bir görünüme kavuşturulacak." dedi.
Nesrullah Tanğlay, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:01 Kaynak: AA
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