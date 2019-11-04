Son Dakika Haberleri: Bitlis Belediyesi su kanallarında çalışma başlattı
Son Dakika Güncel Bitlis Belediyesi su kanallarında çalışma başlattı

Bitlis Belediyesi su kanallarında çalışma başlattı

6 saat önce

Bitlis Belediye ekipleri, yağışlar başlamadan mahallelerde sel ve su baskınlarına karşı önlem almaya başladı.

Bitlis Belediyesi su kanallarında çalışma başlattı, System.String[]

Bitlis Belediye ekipleri, yağışlar başlamadan mahallelerde sel ve su baskınlarına karşı önlem almaya başladı.


Yağmur suyu drenaj hatlarını temizleyip hasar gören mazgalları onaran belediye ekipleri, diğer taraftan ise yol kenarında yeni su tahliye kanalları inşa ediyor. Belediye ekipleri, kentin değişik noktalardaki çalışmalarını ise aralıksız sürdürüyor.


Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Beşminare Mahallesi TOKİ konutları mevkiinde yağmur suyu drenaj hatlarını temizleyip hasar gören mazgalları onardıklarını belirterek, diğer mahallelerde ise yağmur sularına karşı yol kenarında yapımına başladıkları kanal çalışmalarını tamamladıklarını kaydettiler. - BİTLİS

Bitlis Belediyesi, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:52 Kaynak: İHA
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