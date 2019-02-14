Bitlis Belediyesi Tiyatro Ekibi Belgeselde Rol Aldı
1 saat önce
Bitlis Belediyesi tiyatro ekibi oyuncuları, "Kardan Mürekkep" adlı belgeselin çekiminde rol aldı.
Bitlis Belediyesi
tiyatro ekibi oyuncuları, "Kardan Mürekkep" adlı belgeselin çekiminde rol aldı.
Belediyeden yapılan açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 13 kişilik tiyatro ekibinin, TRT İç Yapımlar Koordinatörlüğü'nün desteğiyle, 1915 yılında Rus ve Ermeni işgalinden kaçan muhacirlerin çektiği zorluklar ile yaşadıkları acıların anlatıldığı "Kardan Mürekkep" adlı belgeselin çekiminde rol aldığı belirtildi.
Bitlis Belediyesinin alt ve üst yapıların yanında sosyal belediyecilik anlamında birçok etkinlik düzenlediği kaydedilen açıklamada, "Belediye bünyesinde oluşturulan ve özellikle köy çocuklarına tiyatro ulaştıran ekibimiz, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü Rahva bölgesinde çekimleri yapılan belgeselde rol aldı. Belgeselde, 1915 yılında Rus ve Ermeni işgali nedeniyle Bitlis'ten kaçan ailelerin zorlu kış koşullarında yaşadığı olaylar ve acılar anlatılmaktadır." ifadelerine yer verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:09 Kaynak: AA
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