Bitlis Belediyesi Tiyatro Ekibi çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis Belediyesi Tiyatro Ekibi çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Bitlis Belediyesi Tiyatro Ekibi çalışmalarını sürdürüyor

6 saat önce

Bitlis Belediyesi bünyesinde oluşturulan tiyatro ekibi, önümüzdeki günlerde sahneleyeceği 'Paydos' adlı oyun için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bitlis Belediyesi Tiyatro Ekibi çalışmalarını sürdürüyor, System.String[]

Bitlis Belediyesi bünyesinde oluşturulan tiyatro ekibi, önümüzdeki günlerde sahneleyeceği 'Paydos' adlı oyun için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Cevat Fehmi Başkut'un 'Paydos' adlı oyununda öğretmenlik mesleğinin önemine ve bütün zorlu şartlara rağmen mesleğini yapmaya çalışan bir öğretmenin hayatı anlatılıyor. 15 kişilik bir grupla çalışmalarını sürdüren ekip, önümüzdeki günlerde seyircileriyle buluşacak. Bitlis Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı tiyatro eğitmeni Cihan Olan, çalışmalara 3 ay önce başladıklarını belirterek, "Bitlis Belediyesine ait TOKİ 4. Etap Kültür Merkezinde 3 ay önce başlamış olduğumuz drama ve uygulamalı tiyatro eğitimleri sonunda, Paydos adlı yetişkin oyunu ve 'Ormandaki Dostluk' adlı çocuk oyunu çalışmalarına başladık. Yaş grubunu ayırmaksızın başlanan eğitim sürecine yoğun bir talep oldu. Şu an 15 öğrenci ile oyun çalışmalarına devam ediyoruz. Yoğun hava şartlarına rağmen ekibin bir kısmını çarşı merkezinden belediyenin aracıyla ulaşımlarını sağlıyoruz. Önümüzdeki günlerde hazırladığımız oyunumuzla seyircilerimizle buluşacağız. Umarın gerekli ilgiyi görürüz. Çocuk oyunumuzla köy ve merkezdeki okullarda da sahne alacağız" dedi. - BİTLİS

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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 08:58 Kaynak: İHA
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