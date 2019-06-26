Son Dakika Haberleri: Bitlis Belediyesi yabani ot temizliği başlattı
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Bitlis Belediyesi yabani ot temizliği başlattı

1 saat önce

Bitlis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yabani otları temizlemek amacıyla çalışma başlattı.

Bitlis Belediyesi yabani ot temizliği başlattı, System.String[]
Bitlis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yabani otları temizlemek amacıyla çalışma başlattı.
Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin boş arsalarda, duvarlarda, yol kenarları, kaldırım ve mahalle aralarında görüntü kirliliği oluşturan yabani otları temizlediği belirtildi.
Bazı mahallelerde yabani otları temizleme çalışmalarının tamamlandığı kaydedilen açıklamada, "Diğer alanlarda ise çalışmalar devam ediyor. Boş arsa ve kaldırımlarda kuruyan otlar yangınlara neden olabiliyor. Bunu ortadan kaldırmak ve bu alanların temizlenmesi amacıyla çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Ot temizliğinin yanı sıra orta refüjlerde çim biçme çalışması yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:13 Kaynak: AA
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