Bitlis Belediyesindeki kadınlar kahvaltıda bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Bitlis Belediyesindeki kadınlar kahvaltıda bir araya geldi - Son Dakika

Bitlis Belediyesindeki kadınlar kahvaltıda bir araya geldi

6 saat önce

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediyenin farklı birimlerinde çalışan kadın personeli sabah kahvaltısında ağırladı.

Bitlis Belediyesindeki kadınlar kahvaltıda bir araya geldi, System.String[]

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediyenin farklı birimlerinde çalışan kadın personeli sabah kahvaltısında ağırladı.


Bitlis Belediyesi olarak kentte hep birlikte güzel hizmetler yaptıklarını belirten Başkan Tanğlay; "Ailenin ve toplumun temel taşı olan, hayatın her anını varlıklarıyla onurlandıran, desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren sizler, sadece bir gün değil her gün başımızın tacısınız. Belediye olarak da kadınların el emeklerini değerlendirmeleri için projelerimizi genişletiyoruz. Ben bir kez daha çalışan çalışmayan tüm kadınların, şehit anneleri, şehit eşleri ve hanım kardeşlerimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum" dedi.


Öte yandan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, günün anısına bayanlara hediye takdim etti. Kadın personeller, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programı ve hediyeler için Başkan Tanğlay'a teşekkür ettiler.


Programa Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Belediye Başkanı Tanğlay'ın eşi Gülşen Tanğlay, AK Parti Bitlis Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Ula ve Bitlis Belediyesinin kadın çalışanları katıldı. - BİTLİS

Nesrullah Tanğlay, 8 Mart, Bitlis, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:38 Kaynak: İHA
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