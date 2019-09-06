Son Dakika Haberleri: Bitlis Belediyesinden 2 bin kişiye aşure ikramı
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Bitlis Belediyesinden 2 bin kişiye aşure ikramı

13 dakika önce

Bitlis Belediyesi, hicri yıl başlangıcı olan Muharrem ayı dolayısıyla 3 farklı yerde Aşure dağıtımı gerçekleştirildi.

Bitlis Belediyesinden 2 bin kişiye aşure ikramı, System.String[]

Bitlis Belediyesi, hicri yıl başlangıcı olan Muharrem ayı dolayısıyla 3 farklı yerde Aşure dağıtımı gerçekleştirildi.


Önce belediyeye ait Toplum Destek Merkezi'nden faydalanan kadınlara dağıtılan Aşure, daha sonra Cuma Namazı çıkışında 3 ayrı camide vatandaşlara ikram edildi. Bitlis Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2 bin kişilik Aşure, Cuma Namazı çıkışı Ulu Cami, Müftülük Cami ve Beş Minare Camisinde vatandaşlara dağıtıldı. Ulu Cami önünde Cuma namazı çıkışında vatandaşlara Aşure dağıtan Bitlis Belediye Başkan Vekili Şirin Kurtulgu, "Geleneklerimizi yaşatmak amacıyla, birliğin beraberliğin, hoşgörünün hatırlandığı bu günlerde 2 bin kişiye aşure ikram ettik. Halkımızın ilgisi bizi memnun etti. Cenabı Allah bize her sene böyle mutluluk içerisinde muharrem ayını barış, kardeşlik, hoşgörü içerisinde nasip etsin. Yüzyıllardır süregelen bu geleneğin, birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olmasını diliyorum" dedi. - BİTLİS

Bitlis Belediyesi, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:28 Kaynak: İHA
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