Bitlis Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği - Son Dakika

Bitlis Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

6 saat önce

Bitlis Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında sinema günü düzenledi.

Bitlis Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği, System.String[]

Bitlis Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında sinema günü düzenledi.


Bitlis Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından her yıl farklı bir etkinlik ile kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bu sene de değişik etkinlikler yapıldı. Bitlis Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında 200 kadın gösterime giren "Eltilerin Savaşı" adlı sinema filmini izleyerek keyifli bir gün geçirdi.


Sinema salonunda Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ın mesajını okuyan Sosyolog Çilem Engin, "Aklınıza koyduğunuz her şeyi yapabilirsiniz. En derin denizde yüzebilir, en yüksek zirveye tırmanabilirsiniz, güçlü, güzel, şefkatli, sevgi dolu, merhametli bu kelimelerin ifade edebileceğinden çok daha fazlası olduğunuzun farkındayız. Kadınların özgür olabildiği, kadına saygının olduğu bir yıl olması dileğimle gününüzü kutluyorum" dedi.


Bitlisli kadınlar ise, Bitlis Belediyesinin düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında keyifli bir gün geçirdiklerini ve belediyenin hayata geçirdiği birçok proje ile kadınlara ışık tuttuğunu ifade ederek, kendilerini bugün de yalnız bırakmadıkları için teşekkür ettiler. - BİTLİS

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:10 Kaynak: İHA
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