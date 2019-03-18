Son Dakika Haberleri: Bitlis Belediyesinden Bahar Temizliği

Bitlis Belediyesinden Bahar Temizliği

2 saat önce

Bitlis Belediyesi, şehir merkezi ve mahallelerde bahar temizliği başlattı.

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Bitlis Belediyesi, şehir merkezi ve mahallelerde bahar temizliği başlattı.

İş makineleri ile çok sayıda personelin katıldığı çalışmalarda, ana yolların yanı sıra kaldırımlar ve atıl alandaki çöp ve benzeri atıklar temizleniyor. Bitlis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehirdeki tüm mahalleleri içerisine alan temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bahar aylarının da başlamasıyla yoğunlaştırılan çalışmalarda, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin şehir merkezinde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarının yanı sıra mahallelerde de bu çalışmaları sürüyor. Atıl durumdaki arazilerde de biriken atıkları temizleyen ekiplerin çalışmalarına iş makineleri da katılıyor. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:10 Kaynak: İHA

Bitlis Belediyesi, Güncel
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