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Bitlis Belediyesinden hummalı çalışma

6 saat önce

Bitlis Belediyesi tarafından başlatılan yol asfaltlama ve parke taşı döşeme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bitlis Belediyesinden hummalı çalışma, System.String[]

Bitlis Belediyesi tarafından başlatılan yol asfaltlama ve parke taşı döşeme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.


Bitlis Belediyesi, 2019 yılı çalışma sezonu kapsamında başlattığı çalışmalara aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda yeni yolların açılması, asfaltlama ve parkeleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yükseliş Mahallesi'nde yol parke çalışması yürüten belediye ekipleri, soğuk hava şartlarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, "Yolları ilmek ilmek, nakış nakış işliyoruz. Yükseliş Mahallesi'nde yapılan bu çalışma önemli yerlerden biri. Hemşehrilerimizin ve çocuklarımızın, çamursuz, tozsuz bir çevrede yaşaması için modern yolların yapılması önemlidir. Bu konuda üzerimize düşen vazifenin bilinci içerisindeyiz. Tamamlandığında güzel olacak inşallah" diye konuştu. - BİTLİS

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:47 Kaynak: İHA
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