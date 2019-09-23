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Bitlis Belediyesinden kadınlar için gezi etkinliği

37 dakika önce

Bitlis Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından açılan kurslarda eğitim gören kursiyerlere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bitlis Belediyesinden kadınlar için gezi etkinliği, System.String[]

Bitlis Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından açılan kurslarda eğitim gören kursiyerlere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.


Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ın talimatıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik hazırlanan projeler aralıksız olarak devam ediyor. Bitlis Belediyesi, kadınlara pozitif ayrımcılık yaparak iş ve sosyal hayata tutunmalarına yardımcı oluyor. Havaların sıcak geçmesi nedeniyle yaklaşık 100 kadın kursiyer, otobüslerle Ahlat ilçesinde bulunan Çerho alanına götürüldü.


Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, merkezlerde kadınlara kursların yanında sosyal etkinlikler de sunduklarını belirterek, "Bugün de sosyal aktivite olsun diye Ahlat'ta bulunan mesire alanına bir piknik düzenledik. Bayanlarımızın birbirlerini tanıma, yeni arkadaşlıklar edinmesi anlamında da geniş bir kitleye hitap ederek farklı alanlarda onlara daha fazla imkanlar sağlama noktasında ilerliyoruz. Belediyeciliği sadece kurumsal olarak değil sosyal belediyecilik üzerinde de kolektif bir güç olması hedeflerimiz arasındadır. İlerleyen süreçte daha farklı platformlarda farklı etkinlikler düzenlemeyi düşünüyoruz. Arkadaşlarımızın duyduğu mutluluk, almış oldukları keyif bizim çalışmalarımızı daha da güçlendirmemize vesile oluyor" diye konuştu.


Piknik sayesinde günlük yaşamın stres ve yorgunluğundan uzaklaşarak gönüllerince eğlendiklerini söyleyen kadın kursiyerler ise, Bitlis Belediyesine ve Başkan Nesrullah Tanğlay'a teşekkür ettiler. - BİTLİS

Nesrullah Tanğlay, Bitlis Belediyesi, Bitlis, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:44 Kaynak: İHA
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