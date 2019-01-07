Son Dakika Haberleri: Bitlis Belediyesinden Karla Mücadele Seferberliği

Bitlis Belediyesinden Karla Mücadele Seferberliği

41 dakika önce

Bitlis Belediyesi, dün akşam saatlerinden bu yana etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle seferberlik başlattı.

Bitlis Belediyesinden Karla Mücadele Seferberliği, System.String[]
Bitlis Belediyesi, dün akşam saatlerinden bu yana etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle seferberlik başlattı.

Belediye ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması ve ulaşımın aksamaması için araç trafiği ile yayaların yoğun kullandığı ana güzergahları, mahalle yollarını ve kaldırımları temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Gece gündüz demeden 24 saat esasına göre çalışarak tüm imkanları seferber eden ekipler, yollarda ve kaldırımlarda kar temizlemenin yanı sıra buzlanmalara karşı da tuzlama ve kumlama çalışması yaparak önlemler alıyor.

Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aras, akşam saatlerinde etkisini hızla arttıran kar yağışı nedeniyle kent genelinde kar temizleme, tuzlama ve kumlama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti. Trafik güvenliğini tehlikeye sokmamak için ekiplerin, zabıta ekipleri ile koordineli olarak sabaha kadar karla mücadele çalışması yürütüldüğünü ifade eden Aras, "Belediyemizin tüm birimlerini karla mücadele için seferber ettik. Yağış devam ederken, ekiplerimiz de kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar gece gündüz devam ediyor. Ekiplerimiz vardiya sistemiyle özverili çalışıyor. Sıkıntılı olan bölgelerden gelen ihbarlar da anında değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:18 Kaynak: İHA

Bitlis Belediyesi, Bitlis, Güncel
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