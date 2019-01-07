Son Dakika Haberleri: Bitlis Belediyesinden Karla Mücadele Seferberliği

Bitlis Belediyesinden Karla Mücadele Seferberliği

1 saat önce

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bitlis Belediyesi, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu kentte karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis Belediyesinden Karla Mücadele Seferberliği, System.String[]
İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bitlis Belediyesi, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu kentte karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların mağdur olmaması ve ulaşımın aksamaması için araç trafiği ile yayaların yoğun kullandığı yollarda karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Gece gündüz demeden 24 saat esasına göre çalışan ekipler, yol ve kaldırımlarda kar temizlemenin yanı sıra buzlanmalara karşı tuzlama ve kumlama çalışması yapıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aras, trafiği olumsuz etkilememek için ekiplerin, trafik polisleri ile koordineli olarak karla mücadele çalışması yürüttüğünü belirtti.

Belediyenin tüm birimlerinin karla mücadele için seferber olduğunu kaydeden Aras, "Ekiplerimiz vardiya sistemiyle özverili çalışıyor. Sıkıntılı olan bölgelerden gelen ihbarlar da anında değerlendirilerek harekete geçiliyor." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:57 Kaynak: AA

Bitlis Belediyesi, Bitlis, Güncel
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