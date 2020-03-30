Bitlis Belediyesinden kronik hasta ve yaşlı hizmeti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bitlis Belediyesinden kronik hasta ve yaşlı hizmeti - Son Dakika

Bitlis Belediyesinden kronik hasta ve yaşlı hizmeti

6 saat önce

İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yönelik sokağa çıkma yasağı kararı sonrası Bitlis Belediyesi yaşlıların evlerine hizmet götürmeye devam ediyor.

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İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yönelik sokağa çıkma yasağı kararı sonrası Bitlis Belediyesi yaşlıların evlerine hizmet götürmeye devam ediyor.


Bitlis Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, belediye ile irtibata geçen ihtiyaç sahibi 60 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, belediyeyi arayan 60 yaş ve üstü yalnız yaşayan, kronik hastalıkları olan bakıma muhtaç vatandaşların market, eczane, manav, fatura gibi ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine teslim ediyor.


Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dışarı çıkmalarının sınırlandırıldığını hatırlatarak, "Belediye olarak vatandaşlarımız için seferber olduk. 60 yaş ve üstü yalnız yaşayan, kronik hastalıkları olan bakıma muhtaç belediyemizle irtibata geçen vatandaşlarımızın ihtiyaçları, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından karşılayarak evlerine teslim ediyoruz. Halkımız sağlığını korumak adına yapılması gereken ne varsa hiç tereddüt etmeden faaliyete geçiriyoruz. Belediyemiz ile irtibata geçen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Bitlis Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi bu zor günlerde de vatandaşlarımızın yanındayız. Tüm vatandaşlarımızın devlet kurumlarının açıklamalarına uymasını istiyoruz. Vatandaşlarımız da evde kalmaya özen göstersinler, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmasınlar" dedi. - BİTLİS

Bitlis Belediyesi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 05:35 Kaynak: İHA

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