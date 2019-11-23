Son Dakika Haberleri: Bitlis Belediyesinden yeni otobüs durakları
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Bitlis Belediyesinden yeni otobüs durakları

6 saat önce

Bitlis Belediyesi kış şartlarını göz önünde bulundurarak yeni duraklar yaptırdı.

Bitlis Belediyesinden yeni otobüs durakları, System.String[]

Bitlis Belediyesi kış şartlarını göz önünde bulundurarak yeni duraklar yaptırdı.


Kış aylarının şiddetli yağış ve soğuk geçtiği Bitlis'te vatandaşların toplu taşıma araçlarını beklerken sorun yaşamamaları için yapılan kapalı durakların sayısı artırılıyor. Vatandaşlar ve mahalle muhtarlarının taleplerini değerlendiren belediye yönetimi yolcu yoğunluğunun fazla olduğu güzergahlara yeni kapalı duraklar yerleştirdi. Son olarak 10 adet kapalı durağın yerleştirilmesinin ardından kapalı durak sayısı 30 oldu. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kış şartlarında açık havada beklemenin ciddi bir sorun olduğuna dikkat çekerek, "Memleketimizde kış çok soğuk ve yağışlı geçiyor. Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlarımızın soğukta, açık duraklarda beklemeleri çok ciddi bir sorun bize göre. Kapalı durak sayımızı artırarak bu sorunun olumsuz etkilerini azaltmaya çalışıyoruz" dedi. - BİTLİS

Bitlis Belediyesi, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:26 Kaynak: İHA
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