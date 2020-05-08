Bitlis Belediyesinden yol genişletme çalışmaları - Son Dakika

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Bitlis Belediyesinden yol genişletme çalışmaları
6 saat önce
Bitlis Belediyesi tarafından başlatılan yol genişletme, beton ve istinat duvarları çalışmaları devam ediyor.
Bitlis Belediyesi tarafından başlatılan yol genişletme, beton ve istinat duvarları çalışmaları devam ediyor.
Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kentin farklı sokak ve caddelerinde oluşan tehlikeleri ortadan kaldırmak amacıyla başlattığı yol genişletme, beton ve istinat duvar çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, halka en iyi hizmeti sunmak için çalışmalara aralıksız devam edildiğini belirtti. Başkan Tanğlay, "Yol açma ve genişletme alanında toprak kayması sonucu çevre kirliliğine ve yolların bozulmasına neden olan yol kenarına istinat duvarı örme çalışması yapılarak çevre kirliliğinin önüne geçiyoruz. Yol güvenliğini sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan bölgelerde beton veya taş duvarla istinat çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Halkımız için kentimizde alt ve üst yapı sorunlarını çözmek için çaba gösteriyoruz. İstinat duvarı yapımından sonra yolda büyük ölçüde genişlik sağlanmış olacaktır. Bu yolların genişletilmesi ve istinat duvarlarının tamamlanması ile hem yol genişlemiş olacak hem de bazı tehlikeler ortadan kalkmış olacaktır. Bitlis halkını daha iyi ve güzel bir kente kavuşturmak için belediye ekiplerimiz çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor" dedi. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 07:05 Kaynak: İHA
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